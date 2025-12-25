Рязанскую область накроет снегопад
В пятницу, 26 декабря, в регионе будет облачно. Ночью ожидается снег, местами сильный. Днём небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, метель. Ветер западный, с переходом на северный, 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6, -1°С, днём поднимется до -3, +2°С.
