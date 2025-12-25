Рязань
Рязанское предприятие подозревают в уклонении от уплаты НДС на 60 млн рублей
В результате компания не исчислила и не уплатила НДС на сумму свыше 60 млн рублей. Дело возбуждено на основании материалов УФНС и УЭБ и ПК УМВД по Рязанской области.