Рязанское предприятие подозревают в уклонении от уплаты НДС на 60 млн рублей

Следователи СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело о налоговом преступлении (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что руководство предприятия в 2021—2024 годах оформляло фиктивные сделки по покупке товаров, работ и услуг у контрагентов, которые фактически ничего не поставляли, и предоставляло налоговые декларации с заведомо ложными сведениями.

В результате компания не исчислила и не уплатила НДС на сумму свыше 60 млн рублей. Дело возбуждено на основании материалов УФНС и УЭБ и ПК УМВД по Рязанской области.