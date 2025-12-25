Рязанская область заняла 2 место в ЦФО по наращиванию объемов производства

В 2025 году на 9,2% увеличились объемы обрабатывающих производств. В 2,1 раза вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 21,2% - производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 16% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 7,9% - производство прочих готовых изделий, на 4,7% - прочей неметаллической минеральной продукции, на 3,2% - резиновых и пластмассовых изделий.

Рязанская область заняла второе место в ЦФО по наращиванию объемов производства. Об этом пишет Рязаньстат.

На 41,9% снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 31,1% - кожи и изделий из кожи, на 27,4% - прочих транспортных средств и оборудования, на 21% - химических веществ и химических продуктов.