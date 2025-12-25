Рязань
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
1 час назад
229
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
4 часа назад
199
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
315
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
596
Рязанская ГАИ опубликовала график работы в новогодние праздники
Рязанская ГАИ опубликовала график работы в новогодние праздники. Об этом сообщили в соцсетях регионального ведомства.

Отмечается, что в связи с предстоящими праздниками МРЭО Госавтоинспекции будет работать по следующему графику:

  • нерабочими днями будут 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 января;
  • рабочими — 3, 9 и 10 января с 8:00 до 17:00.

Территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения Рязанской области будут осуществлять прием в те же рабочие дни с 9:00 до 18:00.