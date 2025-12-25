Рязанская ГАИ опубликовала график работы в новогодние праздники

Отмечается, что в связи с предстоящими праздниками МРЭО Госавтоинспекции будет работать по следующему графику: нерабочими днями будут 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 января; рабочими — 3, 9 и 10 января с 8:00 до 17:00. Территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения Рязанской области будут осуществлять прием в те же рабочие дни с 9:00 до 18:00.