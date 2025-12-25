Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за непогоды
Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному. «Заранее прокладывайте маршруты с помощью навигаторов, принимайте во внимание текущие и долгосрочные прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия», — написали в посте.
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 25 декабря в регионе будет облачно, местами небольшой снег. Гололедица. Ветер порывами до 17 м/с.
Температура воздуха по области ночью −15…−10°С, местами до -24°С, днём −6…−1°С.
