Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за непогоды

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному. «Заранее прокладывайте маршруты с помощью навигаторов, принимайте во внимание текущие и долгосрочные прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия», — написали в посте.