Рязанцы пожаловались на машину, оставленную прямо у подъезда

Рязанцы пожаловались на машину, оставленную прямо у подъезда дома 21 на улице Магистральная. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Уточняется, что машина заблокировала проход и, чтобы выйти из подъезда, «проявить чудеса изобретательности». Пройти по дороге перед подъездом теперь также затруднительно. Жители надеются, что владелец автомобиля одумается и уберет транспортное средство.

Фото: Рязань. Происшествия