Рязанцев попросили помочь в поисках 33-летнего мужчины

Местонахождение Вячеслава Кирюхина неизвестно с 20 ноября 2025 года. Он пропал в Липецке. Отмечается, что мужчина может находиться в Рязанской области. Приметы: рост — два метра, худощавого телосложения, волосы — черные, глаза — карие. Одежда: черная куртка, коричневый свитер, синие джинсы. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.