Рязанцам рассказали о режиме работы почтовых отделений в новогодние праздники

Отмечается, что 31 декабря, 1, 2 и 7 января станут выходными днями для большинства отделений в регионе. В эти дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. 30 декабря и 6 января будут сокращенные рабочие дни.