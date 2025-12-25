Рязанцам досрочно выплатят детские пособия в связи с предстоящими праздниками
Жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат средства досрочно — в декабре 2025 года. Если родители получают выплату через Почту России, доставка за декабрь будет осуществляться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.
Рязанцам досрочно выплатят детские пособия в связи с предстоящими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.
25 декабря 2025 года Соцфонд перечислит на банковские счета получателей:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;
- выплату на первого ребенка до 3 лет;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного;
- ежемесячную выплату из материнского капитала.
Если родители получают выплату через Почту России, доставка пособий за декабрь будет осуществляться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.