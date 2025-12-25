Рязанцам досрочно выплатят детские пособия в связи с предстоящими праздниками

Жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат средства досрочно — в декабре 2025 года. Если родители получают выплату через Почту России, доставка за декабрь будет осуществляться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.