Рязанцам досрочно выплатят детские пособия в связи с предстоящими праздниками
Жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат средства досрочно — в декабре 2025 года. Если родители получают выплату через Почту России, доставка за декабрь будет осуществляться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат средства досрочно — в декабре 2025 года.

25 декабря 2025 года Соцфонд перечислит на банковские счета получателей:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;
  • выплату на первого ребенка до 3 лет;
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного;
  • ежемесячную выплату из материнского капитала.

Если родители получают выплату через Почту России, доставка пособий за декабрь будет осуществляться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.