Рязань встала в девятибалльных пробках
Пробки образовались вечером в четверг, 25 декабря, на улицах Ленина, Свободы, Введенской, Горького, Сенной, Семинарской, Чапаева, Маяковского, Вокзальной, Дзержинского. Также движение затруднено на Первомайском проспекте, Московском, Голенчинском, Касимовском шоссе, Северной окружной дороге.
Рязань встала в девятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».
