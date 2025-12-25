Роскомнадзор опроверг слухи об ограничении работы Twitch в России

Роскомнадзор не ограничивает работу стримингового сервиса Twitch на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — подчеркнули в РКН.

Ранее в ряде профильных Telegram-каналов и у блогеров появилась информация о якобы начавшейся «скрытой блокировке» Twitch в России. Официального подтверждения этим сообщениям не было.