Роскомнадзор опроверг слухи об ограничении работы Twitch в России
Роскомнадзор не ограничивает работу стримингового сервиса Twitch на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — подчеркнули в РКН.
Ранее в ряде профильных Telegram-каналов и у блогеров появилась информация о якобы начавшейся «скрытой блокировке» Twitch в России. Официального подтверждения этим сообщениям не было.