К утру высота снежного покрова в Рязанской области увеличится на 8-10 см

По словам специалиста, Рязанскую области накрыл «ныряющий» циклон. Под его влиянием ночью ожидается снег, местами сильный, не исключена метель. «К завтрашнему утру на западе области (в том числе в Рязани) высота снежного покрова увеличится на 8-10 см! К вечеру температура снова опустится до отрицательных значений, интенсивность выпадения снега снизится. Отрицательные температуры воздуха, по предварительным расчетам, сохранятся до конца этого года», — отметил Степанов.