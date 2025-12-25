К утру высота снежного покрова в Рязанской области увеличится на 8-10 см
По словам специалиста, Рязанскую области накрыл «ныряющий» циклон. Под его влиянием ночью ожидается снег, местами сильный, не исключена метель. «К завтрашнему утру на западе области (в том числе в Рязани) высота снежного покрова увеличится на 8-10 см! К вечеру температура снова опустится до отрицательных значений, интенсивность выпадения снега снизится. Отрицательные температуры воздуха, по предварительным расчетам, сохранятся до конца этого года», — отметил Степанов.
К утру высота снежного покрова в Рязанской области увеличится на 8-10 см. Об этом сообщает метеоролог Роман Степанов.
По словам специалиста, Рязанскую области накрыл «ныряющий» циклон. Под его влиянием ночью ожидается снег, местами сильный, не исключена метель.
«К завтрашнему утру на западе области (в том числе в Рязани) высота снежного покрова увеличится на 8-10 см! К вечеру температура снова опустится до отрицательных значений, интенсивность выпадения снега снизится. Отрицательные температуры воздуха, по предварительным расчетам, сохранятся до конца этого года», — отметил Степанов.