Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-3°
Птн, 26
Сбт, 27
-3°
ЦБ USD 77.88 -0.56 26/12
ЦБ EUR 91.89 -0.58 26/12
Нал. USD 78.80 / 79.00 25/12 18:50
Нал. EUR 92.52 / 93.88 25/12 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
6 часов назад
350
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
9 часов назад
235
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
352
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
620
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
К утру высота снежного покрова в Рязанской области увеличится на 8-10 см
По словам специалиста, Рязанскую области накрыл «ныряющий» циклон. Под его влиянием ночью ожидается снег, местами сильный, не исключена метель. «К завтрашнему утру на западе области (в том числе в Рязани) высота снежного покрова увеличится на 8-10 см! К вечеру температура снова опустится до отрицательных значений, интенсивность выпадения снега снизится. Отрицательные температуры воздуха, по предварительным расчетам, сохранятся до конца этого года», — отметил Степанов.

К утру высота снежного покрова в Рязанской области увеличится на 8-10 см. Об этом сообщает метеоролог Роман Степанов.

По словам специалиста, Рязанскую области накрыл «ныряющий» циклон. Под его влиянием ночью ожидается снег, местами сильный, не исключена метель.

«К завтрашнему утру на западе области (в том числе в Рязани) высота снежного покрова увеличится на 8-10 см! К вечеру температура снова опустится до отрицательных значений, интенсивность выпадения снега снизится. Отрицательные температуры воздуха, по предварительным расчетам, сохранятся до конца этого года», — отметил Степанов.