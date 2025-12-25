Через Рязань запустят тематический поезд «Россия. Жириновский»

Через Рязань с 12:55 будет курсировать фирменный поезд № 103/104 «Жириновский» до Адлера, сообщает «ФПК». Время в пути — 21 час, билеты стоят от 7 353 до 28 626 рублей.

В составе поезда появится один тематический вагон, оформленный к 80-летию Владимира Жириновского: снаружи — изображение политика и автограф, внутри — его фотографии и цитаты.

В вагонах-ресторанах и бистро пассажирам предложат любимые блюда Жириновского: лагман, лапшу по-дунгански, узбекский плов с курицей, творожную запеканку и кофе со сгущенкой.

Также для пассажиров подготовили мини-библиотеку с книгами и электронными версиями работ Жириновского, а в информационно-развлекательной системе будут документальные фильмы о политике.

Фото: ФПК