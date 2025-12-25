Рязань
ЦБ России презентует обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
