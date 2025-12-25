ЦБ России презентует обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Центральный Банк России анонсировал брифинг, посвященный презентации обновленной банкноты номиналом 1000 рублей. По данным пресс-службы регулятора, он состоится в пятницу, 26 декабря, в 12:00. В мероприятии примут участие зампреда ЦБ РФ Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Ранее стало известно о планах Банка России представить новый дизайн купюры до конца 2025 года. В результате народного голосования в пятерку символов, которые могут быть изображены на обновленной банкноте, вошли: скоростной пассажирский теплоход «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главное здание Казанского федерального университета.