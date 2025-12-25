Бывшего замгубернатора Ростовской области Окунева объявили в розыск
Следственные органы Ростовской области объявили в розыск Владимира Окунева, бывшего заместителя губернатора и министра транспорта региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным следственного управления СК РФ по Ростовской области, Окунев подозревается в превышении должностных полномочий. В настоящее время рассматривается возможность заочного избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы продолжают расследование дела и призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении Окунева, сообщать об этом.
Фото: ТАСС