В Совфеде одобрили отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников

Сенаторы РФ одобрили два закона, которые отменяют обязательную ежегодную декларацию о доходах для чиновников. Вместо этого вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом государственных служащих и их близких, сообщает РИА Новости.
Изменения касаются закона «О правительстве Российской Федерации» и антикоррупционного законодательства. Новый контроль будет осуществляться в режиме реального времени с использованием государственной системы «Посейдон», что позволит оперативно получать данные от таких ведомств, как Федеральная налоговая служба (ФНС), Росфинмониторинг, Росреестр и Росимущество.
После вступления законов в силу, которое запланировано на 1 января 2026 года, госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о своих доходах и имуществе. Однако необходимость подачи деклараций сохранится при поступлении на службу, назначении на должность или переводе. Также чиновники будут обязаны сообщать о приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход их семьи.