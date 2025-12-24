Рязань
В Совфеде одобрили отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников
Сенаторы РФ одобрили два закона, отменяющие обязательную ежегодную декларацию о доходах для чиновников. Вместо этого будет постоянный контроль за их средствами и имуществом через систему «Посейдон», которая в реальном времени получает данные от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра и Росимущества. Законы, вступающие в силу с 1 января 2026 года, сохраняют обязанность подачи деклараций при приеме на службу, назначении или переводе. Чиновники также должны сообщать о покупке имущества, стоимость которого превышает совокупный доход их семьи за три года.

Сенаторы РФ одобрили два закона, которые отменяют обязательную ежегодную декларацию о доходах для чиновников. Вместо этого вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом государственных служащих и их близких, сообщает РИА Новости.

Изменения касаются закона «О правительстве Российской Федерации» и антикоррупционного законодательства. Новый контроль будет осуществляться в режиме реального времени с использованием государственной системы «Посейдон», что позволит оперативно получать данные от таких ведомств, как Федеральная налоговая служба (ФНС), Росфинмониторинг, Росреестр и Росимущество.

После вступления законов в силу, которое запланировано на 1 января 2026 года, госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о своих доходах и имуществе. Однако необходимость подачи деклараций сохранится при поступлении на службу, назначении на должность или переводе. Также чиновники будут обязаны сообщать о приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход их семьи.