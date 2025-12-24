В Рязанском театре кукол поставили спектакль о детстве Юрия Гагарина

Увидеть спектакль «Юра» можно будет 20, 21 и 22 января. Постановка расскажет о семье Гагарина, становлении его характера, мечтах и трудностях, которые он преодолел ради мечты. Отмечается, что билеты доступны по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение — 12+