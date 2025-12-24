В рязанском суде по делу экс-сенатора Петиной допросили взяткодателя

24 декабря на судебном заседании Петина допросила свидетельницу Людмилу Кондратьеву. Большинство её ответов сводились к фразе «не помню». Через полчаса адвокат Петиной обвинила Кондратьеву в злоупотреблении этим выражением и вниманием суда. Также адвокат указала на отвлечение судьи на телефон, за что получила замечание. Кондратьева не смогла уточнить, какие «уникальные характеристики» в техническом задании госзакупок могли повлиять на заключение контрактов. Кроме того, Петина установила, что фирма Кондратьевой не упоминается в госконтрактах, указанных прокуратурой. При попытке выяснить, какое содействие Кондратьева оказала при заключении контракта, та ответила, что выигрывала контракты. Следующее заседание назначено на 13 января 2026 года.

24 декабря в Советском районном суде Рязани состоялся допрос свидетеля по делу о взяточничестве с медицинским оборудованием, в котором обвиняется экс-сенатор и замминистра здравоохранения Рязанской области Ирина Петина. Об этом пишет МедиаРязань.

На заседание пришла обвиняемая Людмила Кондратьева, директор компании «Фарм плюс».

Следствие установило, что министерство здравоохранения региона заключало контракты с данной компанией на поставку оборудования для медицинских учреждений.

Кондратьева сообщила, что не знакома с Петиной лично и знает её только как публичную фигуру. Она рассказала, что в период с 2015 по 2017 год её компанию вытесняли с рынка и ограничивали в технических заданиях. Это побудило её обратиться к бизнесмену Александру Канунникову, о котором ходили слухи как о координаторе распределения оборудования от минздрава Рязанской области.

Кондратьева утверждала, что Канунников объяснил ей, как можно попасть в схему поставок, если она будет выплачивать откаты в размере 18% от суммы контрактов. Он предоставлял списки оборудования, благодаря чему компания выигрывала аукционы. Получив эти списки, Кондратьева работала с лечебными учреждениями над техническими характеристиками оборудования.

По её словам, деньги передавались наличными в сумме от одного до пяти миллионов рублей, и передача происходила либо в офисе, либо возле делового центра «Флагман» с 2019 по 2021 годы — всего семь раз. Она уточнила, что о передаче денег знал только её сын Глеб.

В 2021 году Кондратьева не передавала деньги из-за пожара в областной больнице имени Семашко, после которого начались проверки компании «Фарм плюс».

Женщина также заявила, что Канунников прямо говорил, что деньги предназначены для Ирины Петиной, и уточнила, что передала 34 миллиона 600 тысяч рублей.

Во время допроса сама Петина задавала вопросы Кондратьевой в течение часа, интересуясь тем, что именно она должна была сделать для Кондратьевой за уплату 18% от суммы контракта. Петина хотела выяснить уникальные характеристики, которые Кондратьева вносила в техническое задание, и как они могли повлиять на заключение госконтракта.

На большинство вопросов Кондратьева отвечала «не помню». После получаса такого допроса адвокат Петиной отметила, что свидетель злоупотребляет этой фразой, а судья все это время отвлекается на телефон, на что получила замечание, написали в «МедиаРязани».

Петина продолжила допрос и подтвердила, что в 2019 и 2020 годах фирма Кондратьевой занималась бронированием оборудования и подготовкой технических заданий для лечебных учреждений. Однако Кондратьева не смогла привести примеры из госконтрактов, упомянутых прокуратурой, где фигурировала её компания.

Петина сделала вывод, что фирма Кондратьевой не прорабатывала технические задания и не имела информации о необходимости оборудования, из-за чего появляются сомнения — за что платились деньги.

«Какое я вам оказала содействие и в чем при заключении контракта?» — спросила Петина.

«Но контракты я выигрывала, согласитесь со мной», — ответила Кондратьева.

Заседание перенесли на 13 января 2026 года.

Напомним, Ирине Петиной предъявили обвинения в получении взяток на сумму 145 миллионов рублей. В числе участников преступной схемы — компании «Фарм Вест», «Кирамед», «Экспресс мед», «Медгрупп», «Медресурс», «Диамед», «Прогресс», «Костромская медтехника» и «Орбита». Петина заявила о своей невиновности по всем эпизодам обвинения.

Часть денег, как выяснили правоохранители, она передавала экс-вице-губернатору области Игорю Грекову.

