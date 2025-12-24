В Рязанской области за сутки поймали более 30 машин с тонировкой
Отмечается, что всего инспекторы обнаружили 257 нарушений ПДД. Шесть водителей сели за руль с состоянии опьянения. 15 нарушений допустили водители грузового транспорта.
В Рязанской области за сутки поймали более 30 машин с тонировкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
