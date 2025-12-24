В Рязанской области ожидается снег и мороз 25 декабря
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −14…−9 градусов, днем — −6…−1 градус.
В Рязанской области ожидается снег и мороз 25 декабря. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.
