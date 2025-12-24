В рязанских фитнес-центрах нашли нарушения

Прокуратура провела проверку в пяти фитнес-центрах Рязани. Во время проверки специалисты зафиксировали отсутствие классификации помещений по уровню пожарной опасности, недостаточную маркировку складских зон, а также блокирование эвакуационных выходов. Кроме того, в раздевалках отсутствовали средства личной гигиены (мыло, полотенца), уборочный инвентарь, а также кулеры для воды и другие необходимые элементы. Прокурор района возбудил в отношении пяти должностных лиц административные дела. В настоящее время нарушения устранены.

