В Рязани установят воздушный шар, с которого можно будет рассмотреть город

В Рязани установят воздушный шар, с которого можно будет любоваться праздничным городом. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в национальном центре «Россия» сообщил губернатор Павел Малков в рамках Дней Рязанской области, передает ИД «Пресса». Он отметил, что в 2026 году Рязань станет Новогодней столицей России. Праздничные события продлятся до 10 января и включат около 1000 мероприятий, среди которых каждый сможет найти что-то по душе.

