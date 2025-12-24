В Рязани провели уникальную для России операцию по удалению новообразования

Врачи первыми в России провели модифицированную операцию по удалению новообразования околощитовидной железы без разреза на шее. Как рассказал заведующий отделением эндокринной хирургии больницы № 11 Анатолий Донюков, процедура выполняется через преддверие рта.

«Модификация состоит в том, что два инструмента также остаются, заход идет через преддверие рта, а вот третий инструментарий, располагается в области подбородка и заводится на шею через кожный разрез размером 1 см.

Модифицированный метод позволяет гораздо свободнее и удобнее работать хирургу и выполнять более сложные операции», — рассказал Денис Пузин заведующий оперблоком ГКБ № 11. Кроме этого, модифицированный доступ позволяет удалять большие по объему опухоли щитовидной железы и не травмирует чувствительный нерв в области подбородка, добавили в минздраве.