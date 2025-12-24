В Рязани Перинатальный центр присоединят к ОКБ

В рамках оптимизации системы здравоохранения Рязанской области Областной клинический перинатальный центр будет присоединен к Областной клинической больнице. Соответствующее распоряжение праивтельства региона опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Отмечается, что реорганизация проводится с целью повышения эффективности использования ресурсов и усиления координации оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Согласно документу, ОКПЦ прекращает свою деятельность как отдельное юридическое лицо, а ОКБ становится его правопреемником. При этом профиль работы перинатального центра — оказание специализированной помощи беременным, родильницам и новорожденным — сохраняется в полном объеме. Адрес, кадры, режим работы и доступность услуг для пациентов останутся без изменений.
Ранее стало известно, что к ОДКБ присоединят детскую городскую поликлинику № 3.