Городскую детскую поликлинику № 3 в Рязани присоединят к ОДКБ

Отмечается, что решение направлено на повышение эффективности использования бюджетных средств и оптимизацию системы детского здравоохранения. Согласно документу, поликлиника № 3 прекратит свое существование как отдельное юридическое лицо, а ОДКБ станет ее правопреемником. При этом профиль работы — амбулаторное обслуживание детей — сохранится, равно как и адрес приема, кадровый состав и график работы.