В Рязани на шести улицах 25 декабря отключат холодную воду

С 09:00 до 17:00 25 декабря холодной воды не будет по адресам: Братиславская, дома №№½, 2 корпус 1, 3, 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2; Гоголя, с дома № 3 по дом № 39 (нечетная сторона) и с дома № 4 по дом № 36 (четная сторона); Островского, с дома № 3 по дом № 17 (нечетная сторона) и с дома № 6 по дом № 16 (четная сторона); Полетаева, с дома № 1 по дом № 15 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона); Толстого, дома №№ 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 12, 12а, 14/19; Чернышевского, дома №№ 3, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10. В зону отключения попадут детский сад № 12, гимназия № 5, школа № 37).