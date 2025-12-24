Рязань
В России спустили на воду первый отечественный танкер «Алексей Косыгин»
В России спущен на воду и передан заказчику первый отечественный арктический танкер для перевозки СПГ — «Алексей Косыгин». Судно построено на верфи «Звезда» и передано компании «Совкомфлот». Генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко отметил, что это важное достижение совместной работы судостроителей, партнёров проекта «Арктик СПГ — 2», «Совкомфлота» и Морского регистра судоходства. Танкер рассчитан на работу в ледовых условиях Арктики и будет использоваться для проектов освоения северных месторождений, проходя по Северному морскому пути.

В России спущен на воду и передан заказчику первый отечественный танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях. Об этом пишет LIFE.ru.

Судно под названием «Алексей Косыгин» было построено на судоверфи «Звезда» и передано компании «Совкомфлот».

На торжественной церемонии передачи генеральный директор судостроительного комплекса «Звезда» Сергей Целуйко отметил, что это событие является значительным достижением и результатом совместной работы судостроителей, партнеров проекта «Арктик СПГ — 2», а также «Совкомфлота» и Морского регистра судоходства.

«Это первый газовоз, который построен в России. Он будет ходить по Северному морскому пути и перевозить сжиженный природный газ», — добавил Целуйко.

Танкер предназначен для работы в сложных ледовых условиях Арктики и будет активно участвовать в проектах по освоению северных месторождений.

Фото: sskzvezda.ru