В России спустили на воду первый отечественный танкер «Алексей Косыгин»

В России спущен на воду и передан заказчику первый отечественный арктический танкер для перевозки СПГ — «Алексей Косыгин». Судно построено на верфи «Звезда» и передано компании «Совкомфлот». Генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко отметил, что это важное достижение совместной работы судостроителей, партнёров проекта «Арктик СПГ — 2», «Совкомфлота» и Морского регистра судоходства. Танкер рассчитан на работу в ледовых условиях Арктики и будет использоваться для проектов освоения северных месторождений, проходя по Северному морскому пути.

Фото: sskzvezda.ru