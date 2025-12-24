В России спустили на воду первый отечественный танкер «Алексей Косыгин»

В России спущен на воду и передан заказчику первый отечественный танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях. Об этом пишет LIFE.ru.
Судно под названием «Алексей Косыгин» было построено на судоверфи «Звезда» и передано компании «Совкомфлот».
На торжественной церемонии передачи генеральный директор судостроительного комплекса «Звезда» Сергей Целуйко отметил, что это событие является значительным достижением и результатом совместной работы судостроителей, партнеров проекта «Арктик СПГ — 2», а также «Совкомфлота» и Морского регистра судоходства.
«Это первый газовоз, который построен в России. Он будет ходить по Северному морскому пути и перевозить сжиженный природный газ», — добавил Целуйко.
Танкер предназначен для работы в сложных ледовых условиях Арктики и будет активно участвовать в проектах по освоению северных месторождений.
Фото: sskzvezda.ru