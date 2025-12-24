Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.41 / 79.50 24/12 14:56
Нал. EUR 92.82 / 93.60 24/12 14:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
480
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 108
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 480
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 696
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России 31 декабря могут официально сделать выходным днем
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить в законе ежегодные новогодние каникулы с 31 декабря по 7 января, а 8 января сделать обычным рабочим днем. Он пояснил, что это упростит планирование и устранит путаницу с выходными, особенно сделав 31 декабря официальным выходным, чтобы избежать переносов, как в 2019 и 2020 годах. При этом Нилов подчеркнул важность баланса между интересами работников и работодателей, учитывая экономическую нагрузку от дополнительных выходных.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить ежегодный период новогодних каникул с 31 декабря по 7 января, при этом 8 января должен стать обычным рабочим днем. Об этом пишет ТАСС.

Нилов отметил, что данная мера позволит избежать путаницы с выходными днями и упростит планирование как для работников, так и для работодателей. Он подчеркнул, что 31 декабря должен быть официальным выходным, чтобы избежать повторения ситуаций, когда этот день вызывал неразбериху в календаре, как это происходило в 2019 и 2020 годах.

«Необходимо зафиксировать в Трудовом кодексе, что 31 декабря — это официальный выходной день, чтобы исключить необходимость ежегодных переносов», — добавил депутат.

При этом он также отметил важность соблюдения баланса интересов работников и работодателей, так как каждый дополнительный выходной день может стать нагрузкой на экономику страны и бюджеты различных уровней.