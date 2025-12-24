В России 31 декабря могут официально сделать выходным днем

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить в законе ежегодные новогодние каникулы с 31 декабря по 7 января, а 8 января сделать обычным рабочим днем. Он пояснил, что это упростит планирование и устранит путаницу с выходными, особенно сделав 31 декабря официальным выходным, чтобы избежать переносов, как в 2019 и 2020 годах. При этом Нилов подчеркнул важность баланса между интересами работников и работодателей, учитывая экономическую нагрузку от дополнительных выходных.

«Необходимо зафиксировать в Трудовом кодексе, что 31 декабря — это официальный выходной день, чтобы исключить необходимость ежегодных переносов», — добавил депутат.

При этом он также отметил важность соблюдения баланса интересов работников и работодателей, так как каждый дополнительный выходной день может стать нагрузкой на экономику страны и бюджеты различных уровней.