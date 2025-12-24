В ОКБ врачи спасли рязанца с инсультом

45-летнего рязанца доставили в ОКБ в критическом состоянии с острым нарушением мозгового кровообращения. Отмечается, что мужчину без сознания нашла его жена. По словам пациента, в день происшествия он чувствовал себя хорошо и не помнил, как потерял сознание. Скорая доставила пациента в ОКБ. Там врачи диагностировали ему инсульт и провели тромболизис. Пациент провел под наблюдением 10 дней и на 11-й день был выписан.

