В новогодние праздники в Рязанской области могут пропасть более 70 питомцев

В Рязанской области в предстоящие новогодние каникулы может пропасть более 70 домашних животных. Такой прогноз приводит Всероссийская система защиты питомцев Pet911.ru.

По данным сервиса, в новогодний период 2024—2025 годов в регионе потерялись 70 животных, из них 55 собак и 15 кошек. Рязанская область вошла в число регионов с заметным количеством пропаж в праздничные дни.

В целом по России в прошлые новогодние каникулы было зафиксировано 6 740 случаев пропажи домашних животных. На сезон 2025-2026 годов специалисты Pet911 прогнозируют рост этого показателя до более чем 7 200 случаев, что на 7% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Основной причиной массовых побегов остаются фейерверки и петарды. Из-за громких звуков животные впадают в панику, срываются с поводков и убегают из дворов и с дачных участков.