В икре пяти российских марок обнаружили кишечную палочку
Отмечается, что бактерии группы кишечной палочки нашли в икре следующих торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». У икры «МорМер», «Горчаков» обнаружено превышение КМАФАнМ [общая бактериальная зараженность бактериями. — прим. ред.], добавили в Роскачестве. По итогам исследования ряд производителей проводят внутренние проверки, дополнительную работу с персоналом и усиливают контроль качества продукции.
В икре пяти марок специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку. Об этом 24 декабря сообщило РИА Новости.
