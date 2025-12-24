В 2025 году зафиксировано максимальное количество магнитных бурь за 10 лет

По данным ученых, число дней с магнитными бурями и общее число геомагнитно-возмущенных дней в 2025 году значительно превысило показатели прошлого года и стало одним из самых больших за последние 2 десятилетия. За 2025 год магнитные бури наблюдались в 69 случаях против 44 случаев в 2024 году. Отмечается, что основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, стало большое число корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось уже в первые месяцы года.

