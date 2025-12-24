Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

В возрасте 83 лет скончалась основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская. Об этом сообщила гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская, которая несколько лет работала заместителем главного редактора телеканала и вела программу «Неделя».

"Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе», а также все российское телевидение, для которого она так много сделала", — написала Максимовская.

Лесневская основала телекомпанию в 1991 году вместе с сыном Дмитрием, была ее гендиректором и президентом до 2005 года. Канал РЕН ТВ начал вещание в 1997 году. Лесневская также была президентом холдинга REN Media Group, главным редактором журнала The New Times, а также членом Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

Фото: ТАСС