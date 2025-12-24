Рязанскую строительную компанию оштрафовали на 2,8 миллиона за ущерб почве

Ранее специалисты Приокского межрегионального управления Росприроднадзора отобрали пробы почвы и отходов на земельных участках вблизи деревни Верхний Якимец Александро-Невского района, которые прилегают к свалке компании. В итоге установили, что почва загрязнена, качество земли ухудшилось. Размер вреда составил 2 миллиона 802 тысячи 219 рублей. Суд взыскал с ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» в пользу Приокского межрегионального управления Росприроднадзора ущерб на эту сумму. Решение не вступило в законную силу.