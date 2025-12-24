Рязань
Рязанскую строительную компанию оштрафовали на 2,8 миллиона за ущерб почве
Ранее специалисты Приокского межрегионального управления Росприроднадзора отобрали пробы почвы и отходов на земельных участках вблизи деревни Верхний Якимец Александро-Невского района, которые прилегают к свалке компании. В итоге установили, что почва загрязнена, качество земли ухудшилось. Размер вреда составил 2 миллиона 802 тысячи 219 рублей. Суд взыскал с ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» в пользу Приокского межрегионального управления Росприроднадзора ущерб на эту сумму. Решение не вступило в законную силу.

ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» оштрафовали на 2,8 миллиона рублей за ущерб почве. Об этом сообщили 24 декабря в соцсетях рязанского арбитражного суда.

Ранее специалисты Приокского межрегионального управления Росприроднадзора отобрали пробы почвы и отходов на участках вблизи деревни Верхний Якимец Александро-Невского района, которые прилегают к свалке компании.

В итоге установили, что почва загрязнена, качество земли ухудшилось.

Размер вреда составил 2 миллиона 802 тысячи 219 рублей. Суд взыскал с ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» в пользу Приокского межрегионального управления Росприроднадзора ущерб на эту сумму.

Решение не вступило в законную силу.

Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Она зарегистрирована в рабочем поселке Александро-Невский.