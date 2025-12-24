Рязань
Рязанский журналист Михаил Комаров обжаловал арест
Апелляционную жалобу подал защитник Комарова. Ее приняли к рассмотрению 23 декабря. Дату заседания в Областном суде еще не назначили.

Рязанский журналист Михаил Комаров обжаловал решение Советского районного суда о продлении ему срока содержания в СИЗО до 21 марта. Соответствующая информация размещена в карточке дела.

Апелляционную жалобу подал защитник Комарова. Ее приняли к рассмотрению 23 декабря. Дату заседания в Областном суде еще не назначили.

Напомним, рязанского журналиста задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. Позже Комарову добавили еще один эпизод вымогательства. По версии следствия, главред «Своей колокольни» вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах [на избрании меры пресечения озвучивалась информация, что Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань», «Усы Зызина"].

Уголовные дела о вымогательстве тысяч у Чайковского и Наумкина объединили в одно производство. На заседании о продлении меры пресечения Комарову 18 декабря выступил пострадавший адвокат.

Подробнее об обстоятельствах уголовного дела можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.