В суде выступил потерпевший по делу рязанского журналиста Комарова

В четверг, 18 декабря в Рязани состоялось заседание по продлению меры пресечения рязанскому журналисту и главреду «Своей Колокольни» Михаилу Комарову. Следователь просила суд оставить Комарова под стражей на три месяца. Во время заседания выступил потерпевший — адвокат Алексей Чайковский.

Во время заседания выяснилось, что 14 августа судебному эксперту отдали на исследование материалы уголовного дела. Срок готовности экспертизы — декабрь 2025 года — январь 2026 года. В письменных материалах дела, которые зачитывала судья, указано, что Комаров состоял на диспансерном учете [Комаров на прошлом заседании заявлял, что серьезно болен], но заболеваний, которые препятствовали бы его нахождению в СИЗО, нет.

Потерпевший — адвокат Алексей Чайковский, в своем выступлении отметил, что Комаров на допросе признал, что администрировал четыре Telegram-канала — «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань», «Усы Зызина», «Усы Куракиной» и публиковал туда посты на заказ. Причем, по информации Чайковского, у Михаила Комарова были источники в рязанской палате адвокатов. Но конкретных фамилий тех, кто заказывал писать негативные посты, на допросах он якобы не называл.

«Иначе откуда он мог знать информацию, которую публиковал там? Эта информация — личная, внутренняя, секретная, могла быть доступна Комарову только при систематическом доступе к совету адвокатской палаты», — заявил потерпевший.

Как рассказал Чайковский, за администрирование канала «Светлая Рязань» Комаров платил 25-27 тысяч рублей — у него якобы есть на это доказательства. Также он назвал администратора — «некую Коновалову». Эти факты, по его мнению, доказывают, что у Комарова под контролем гораздо больше Telegram-каналов.

«Президент адвокатской палаты Рязанской области Сергей Кочетков сообщил мне, что Комаров патологически жаден. Он десятилетие жил на то, что „питался“ болью людей. Он со мной ни разу не встретился за все время вымогательства. Потому что понимал, что я действующий адвокат и могу собрать доказательства. Он действовал через наше окружение, так как быстро понял, что разговоры с ним записываются. Он боялся, но продолжал пытаться получить деньги и от меня и от Наумкина. Алчность — безгранична», — заявил Чайковский.

Михаил Комаров во время выступления потерпевшего зевал, улыбался и просил суд сделать замечание Чайковскому за то, что тот затягивает процесс.

Главный редактор «Своей Колокольни» начал свое выступление с напоминания судье о речи Верховного судьи РФ, где говорилось о том, чтобы судьи выносили решения по делу без оглядки на силовые структуры. Он пояснил, что в СИЗО его состояние здоровья из-за ранее диагностированного серьезного заболевания ухудшилось.

«Сплошной формализм… якобы Комаров может уничтожить какие-то доказательства. У нас за четыре месяца не было проведено ни одного следственного действия. Буду угрожать? Кому? Чайковскому? Так он побежит докладывать сразу же, а у меня будут отягчающие», — заявил Комаров.

Журналист также рассказал, что следователь подозревал его в том, что он покупал информацию у судей, сотрудников прокуратуры и других силовиков. Но это якобы не подтвердилось. Информацию о том, что он «не сдал» заказчиков постов, главред «Своей колокольни» назвал неправдой.

Комаров попросил судью «не брать грех на душу».

«Супруга и так меня содержит. Она присылает мне еду в СИЗО, так как я стараюсь не есть местную. Её качество… сами понимаете. Прошу проявить гуманность и отпустить меня к дочери», — сказал Комаров.

Он спросил у Алексея Чайковского, почему потерпевший заплатил ему 100 тысяч, раз тот был в курсе, что Комаров «патологически жаден» и президент адвокатской палаты советовал потерпевшему «не связываться» с ним. Вопрос сняли, потому что тот был задан не по теме ходатайства, но Чайковский пообещал главреду «Своей колокольни», что тот обязательно ответит на его вопрос в суде.

Адвокат Михаила Комарова отметил, что потерпевший не подтвердил ни одного своего слова доказательствами.

Суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, рязанского журналиста задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. Позже Комарову добавили еще один эпизод вымогательства. По версии следствия, главред «Своей колокольни» вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах [на избрании меры пресечения озвучивалась информация, что Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие].

Уголовные дела о вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского и это объединили в одно производство.

Михаил Комаров признал вину. Подробнее о деле — в сюжете РЗН. Инфо.