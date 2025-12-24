Рязань
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в среду, 24 декабря, в регионе будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Порывы ветра до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью −20…−15°С, местами до -24°С, днем −14…−9°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.