Рязанцы засняли световые столбы. Фото прислали читатели в редакцию РЗН. Инфо. На снимке видно, как в небо уходят линии света. Уточняется, что кадры сделаны в районе Песочня.

Справка:

Световые столбы — это визуальное атмосферное явление, которое появляется в холодную погоду. Солнечный свет отражается на гранях ледяных кристалликов, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Столбы могут быть разукрашены в разные цвета и появляться пачками по несколько штук.