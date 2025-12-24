Рязанцев предупредили о резком падении атмосферного давления

В настоящее время давление выше нормы, но в течение дня оно будет падать и опустится сразу на 17 единиц, до 741 мм рт. столба, а утром в пятницу давление упадёт ещё, до 735 мм рт. столба. В воскресенье жителей ждёт ещё одна барическая яма — атмосферное давление обвалится до 732 мм рт. столба. Специалист призывает следить за своим состоянием.

