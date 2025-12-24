Россиян предупредили о надвигающихся рекордных морозах под Новый год

В России ожидаются аномально низкие температуры. На большую часть страны надвигается сильный холод, и в некоторых регионах термометры могут опуститься до рекордных -55 °С. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает Интерфакс. Уточняется, что особенно холодно будет на Дальнем Востоке: Амурская область — до -44 °С; Бурятия — до -42 °С; Хабаровский край — до -46 °С; Магадан — до -48 °С; Якутия — до -55 °С (возможные рекорды). Также морозы затронут другие регионы: Урал и Приволжский округ — до -40 °С; Северо-Западный округ — до -43 °С; Сибирь: север — до -51 °С, юго-запад — до -46 °С.

