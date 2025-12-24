Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.41 / 79.50 24/12 14:56
Нал. EUR 92.82 / 93.60 24/12 14:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
478
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 108
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 479
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 696
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о надвигающихся рекордных морозах под Новый год
В России ожидаются аномально низкие температуры. На большую часть страны надвигается сильный холод, и в некоторых регионах термометры могут опуститься до рекордных -55 °С. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает Интерфакс. Уточняется, что особенно холодно будет на Дальнем Востоке: Амурская область — до -44 °С; Бурятия — до -42 °С; Хабаровский край — до -46 °С; Магадан — до -48 °С; Якутия — до -55 °С (возможные рекорды). Также морозы затронут другие регионы: Урал и Приволжский округ — до -40 °С; Северо-Западный округ — до -43 °С; Сибирь: север — до -51 °С, юго-запад — до -46 °С.

В России ожидаются аномально низкие температуры. На большую часть страны надвигается сильный холод, и в некоторых регионах термометры могут опуститься до рекордных -55 °С. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, особенно суровые морозы ожидаются на Дальнем Востоке. В Амурской области температура может достигнуть -44 °С, в Бурятии -42 °С, в Хабаровском крае -46 °С, в Магадане -48 °С, а в Якутии возможны рекорды в -55 °С.

Не менее холодные условия будут наблюдаться и в других регионах страны: на Урале температура может опуститься до -40 °С, в Приволжском округе также до -40 °С, а в Северо-Западном федеральном округе — до -43 °С. Сибирь тоже готовится к лютым морозам: на севере ожидаются -51 °С, на юго-западе -46 °С.