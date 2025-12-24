Путин поручил включить тест по управлению дронами в программу ГТО
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении в комплекс ГТО теста по управлению беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, глава государства дал ряд поручений по развитию детского и юношеского спорта:
- разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая подготовку к военной службе;
- законодательно закрепить поднятие российского флага на официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды;
- а также подготовить проведение соревнований «Школьная лига» по популярным видам спорта во всех регионах страны.