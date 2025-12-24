Прокуратура оспорила инвестсоглашение по платной парковке у вокзала «Рязань-1»

Арбитражный суд Рязанской области по инициативе прокуратуры региона принял к производству иск в защиту интересов муниципального образования «городской округ город Рязань» и неопределенного круга предпринимателей. Прокуратура требует признать ничтожным инвестиционное соглашение от 18 января 2021 года, заключенное между администрацией Рязани и ООО «Контроль». Иск принят к производству. Предварительное заседание назначено на 29 января 2026 года.