Правительство выделило свыше 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство России дополнительно направило более 9,5 млрд рублей на рост зарплат работников федеральных государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Речь идет о преподавателях школ и вузов, медицинских работниках, специалистах в области науки и культуры.

«Будем и дальше принимать решения для повышения благополучия людей, поддержки их доходов. Это прямая обязанность государства», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.