Над Рязанской областью сбили два беспилотника

В период с 13:00 до 20:00 над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

В период с 13:00 до 20:00 над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

Всего над регионами РФ дежурные средства перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотника: 46 — над Белгородской, 42 — над Брянской, 15 — над Калужской, 4 — над Липецкой, 7 — над Курской, 2 — над Орловской и 1 над Тульской областями. Также 12 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона и 1 — над Республикой Крым.

В РСЧС предупредили, что на сегодняшний момент в Рязанской области сохраняется угроза беспилотной опасности.