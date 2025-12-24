Рязань
Московский суд запретил объявления о продаже шиншилл
Суд в Москве признал незаконным распространение объявлений о продаже шиншилл в интернете, поскольку эти животные занесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Об этом говорится в судебных материалах, передает РИА Новости.

Поводом для разбирательства стала проверка прокуратуры: в открытом доступе обнаружили сайты с предложениями о продаже шиншилл, при этом продавцы не указывали сведения о законности их добычи и оборота. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском.

Суд установил, что шиншилловые (Chinchillidae) относятся к категории «вымирающий вид» и внесены в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Российское законодательство запрещает деятельность, ведущую к сокращению численности таких животных и ухудшению среды их обитания.

В итоге информацию о продаже шиншилл на ряде интернет-ресурсов признали запрещенной к распространению.