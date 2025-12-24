Минтранс разработал новые правила перевозки детей

Минтранс России подготовил проект постановления о новых правилах перевозки детей, которые будут действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года. Документ опубликован 24 декабря на портале проектов нормативных актов.

Минтранс России подготовил проект постановления о новых правилах перевозки детей, которые будут действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года. Документ опубликован 24 декабря на портале проектов нормативных актов.

Действующие правила были утверждены правительством в 2020 году и утратят силу с 1 сентября 2026 года. Новый проект в целом сохраняет прежний порядок, но содержит ряд уточнений.

В частности, Минтранс предлагает обязать перевозчиков устанавливать на крыше автобуса или над ней не менее двух проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета, чтобы они были видны со всех сторон. Сейчас требуется включение только одного такого сигнала.

Также уточняются требования к водителю, который может заменить основного в случае болезни или ДТП. Он должен иметь водительское удостоверение категории «D», стаж вождения не менее одного года за последние два года, пройти предрейсовый инструктаж и не иметь административных наказаний за нарушения ПДД в течение года до перевозки детей.

В случае принятия постановление заменит действующие правила и будет применяться в течение шести лет.