Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-8°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 24/12 16:35
Нал. EUR 92.82 / 93.80 24/12 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
2 часа назад
112
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
493
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 117
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 490
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Минтранс разработал новые правила перевозки детей
Минтранс России подготовил проект постановления о новых правилах перевозки детей, которые будут действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года. Документ опубликован 24 декабря на портале проектов нормативных актов.

Минтранс России подготовил проект постановления о новых правилах перевозки детей, которые будут действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года. Документ опубликован 24 декабря на портале проектов нормативных актов.

Действующие правила были утверждены правительством в 2020 году и утратят силу с 1 сентября 2026 года. Новый проект в целом сохраняет прежний порядок, но содержит ряд уточнений.

В частности, Минтранс предлагает обязать перевозчиков устанавливать на крыше автобуса или над ней не менее двух проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета, чтобы они были видны со всех сторон. Сейчас требуется включение только одного такого сигнала.

Также уточняются требования к водителю, который может заменить основного в случае болезни или ДТП. Он должен иметь водительское удостоверение категории «D», стаж вождения не менее одного года за последние два года, пройти предрейсовый инструктаж и не иметь административных наказаний за нарушения ПДД в течение года до перевозки детей.

В случае принятия постановление заменит действующие правила и будет применяться в течение шести лет.