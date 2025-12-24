Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств

Правительство России включило в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) еще восемь наименований. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает издание «Ведомости».

По словам Мишустина, новые препараты применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, а также различных злокачественных заболеваний. Мишустин напомнил, что список ЖНВЛП регулярно обновляется: в начале 2025 года его уже расширяли на 18 позиций.

Сейчас перечень насчитывает более 800 лекарств, при этом большинство из них — отечественного производства. Премьер отметил, что в ближайшие пять лет доля российских жизненно необходимых препаратов должна вырасти до 90%. Эта задача закреплена в нацпроекте и стратегии развития здравоохранения до 2030 года.