Госдума потребовала усилить контроль за продажей пиротехники
В Госдуме вновь подняли вопрос о необходимости усиления контроля за продажей пиротехники. Инициативу выдвинул лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который отметил, что некачественная продукция и неумелое обращение с фейерверками приводят к травмам и ожогам, передает «360.ru».

По словам парламентария, пиротехнические изделия, такие как фейерверки, хлопушки, петарды и бенгальские огни, доступны для покупки не только в специализированных магазинах, но и в продовольственных магазинах и на маркетплейсах. Однако зачастую на такую продукцию отсутствуют сертификаты соответствия на русском языке, что ставит под угрозу безопасность потребителей.

Миронов подчеркнул, что необходимо ужесточить контроль за проверкой и хранением пиротехники, чтобы избежать трагических последствий. Он призвал к более строгим мерам для защиты граждан от опасных ситуаций, связанных с использованием пиротехнических изделий.