ЦБ: курс доллара на 25 декабря составил 78 рублей

Центральный банк России объявил официальный курс валют на четверг, 25 декабря. Об этом пишет РБК. Доллар США установлен на уровне 78,4368 рублей, евро — 92,4742 рублей, а юань — 11,1824 рублей. Информация об этом опубликована на сайте регулятора. Сравнительно с курсами на среду, 24 декабря, доллар подешевел на 14,82 копейки, евро — на 33,95 копейки, в то время как юань подорожал на 3,27 копейки.