Жители Рязани пожаловались на поврежденную инсталляцию на площади Победы

Рязанцы обратили внимание на повреждения букв на инсталляции «Рязань — Новогодняя столица», установленной рядом с Муниципальным культурным центром на площади Победы. О происшествии в соцсетях первой сообщила жительница города, призвав власти отреагировать на сломанные элементы.

На следующий день представители Минэкономразвития Рязанской области сообщили, что проверят целостность конструкции и восстановят инсталляцию. Через два часа ведомство добавило, что повреждения произошли вновь, и пообещало провести ремонт.